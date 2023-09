Wanda Nara e la foto delle analisi sui social: i momenti grigi e la paura

Wanda Nara è tornata a far parlare di sé per una Instagram story condivisa nelle scorse ore sul suo account, dove la si vede sottoporsi ad un prelievo di sangue. Alla moglie el calciatore del Galatasaray Mauro Icardi nei mesi scorsi è stata diagnosticata una delicata malattia, che i media argentini avrebbero individuato nella leucemia.

Wanda Nara, la malattia e le analisi social

"La paura nell'attesa di un risultato, il timore che stia male qualcuno che ami. La vita è bella ma ha momenti grigi. Vedo sempre tutto, i lati negativi e quelli positivi", ha scritto lady Icardi a commento dello scatto, alimentando così ancora una volta la preoccupazione dei fan. La showgirl, già conduttrice di MasterChef Argentina, farà parte del cast di Ballando con le Stelle 2023, così come annunciato ufficialmente nei giorni scorsi sui social. Nonostante la malattia, Wanda non si arrende ed è sempre pronta ad accogliere nuove sfide e abbracciare nuovi progetti lavorativi, trovando altresì il tempo anche per il marito Mauro Icardi e i cinque figli (tre dei quali avuti da Maxi Lopez).