Ilary Blasi all'Oktoberfest tra abiti tradizionali, birra e baci con Bastian

Ilary Blasi è volata in Germania per trascorrere il fine settimana insieme al fidanzato Bastian Muller . Un weekend movimentato, poiché l'ex lady Totti ha condiviso alcuni scatti che la raffiguravano all' Oktober Fest , un festival popolare che si tiene a Monaco di Baviera dal penultimo fine settimana di settembre al primo di ottobre.

Ilary Blasi e Bastian Muller all'Oktober Fest

Un appuntamento caratteristico ed unico anche in considerazione del fatto che l'Oktober Fest rappresenta la più grande fiera del mondo, con mediamente 6 milioni di visitatori ogni anno con un consumo di 7,5 milioni di boccali di birra. Un'esperienza che la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha voluto condividere anche con la sorella Silvia ed il cognato. Per l'occasione l'ex moglie di Francesco Totti ha indossato un tipico vestito bavarese, scelta adottata anche dal compagno Bastian. La Blasi e Muller sono ufficialmente una coppia da circa un anno. Come attestato anche dai numerosi scatti pubblicati sui social, la coppia condivide anche la passione per i viaggi.