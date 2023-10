Fedez: il volo annullato, la corsa in ospedale e l'emorragia

Cauto ottimismo per Fedez, che nella giornata del 28 settembre è stato trasportato in ospedale per delle emorragie interne causate da due ulcere intestinali. Il cantante è attualmente ricoverato nel reparto solventi all'ospedale Fatebenefratelli di Milano e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe tornare a casa nel giro di pochi giorni. Al fianco dell'artista c'è sempre la moglie Chiara Ferragni, che ha disdetto tutti gli impegni di lavoro per sostenere il marito in questo delicato momento.