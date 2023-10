Wanda Nara, pose hot e messaggio criptico: "Mi sto preparando per..."

Wanda Nara lo ha fatto ancora: la moglie del calciatore del Galatasaray Mauro Icardi è tornata ad infiammare i social con alcuni scatti sexy . La showgirl argentina presto sarà in Italia per partecipare come concorrente alla nuova edizione di Ballando con le Stelle 2023 . La conduttrice di MasterChef Argentina ha condiviso alcun foto dove la si vede nel camerino di una boutique intenta a provare nuovi abiti.

Wanda Nara allo specchio: la frase sui social

Per i suoi fan, Wanda ha sfoggiato un modello molto audace con delle sexy trasparenze e paillettes che hanno messo in bella mostra le sue forme prosperose. Inutile dire che hanno gli scatti hanno mandato in estasi i suoi oltre 16milioni di follower. A commento delle immagini le parole di lady Icardi: "Mi sto preparando per cose così nuove e diverse che non riuscirete a credere. L'ansia sta prendendo il sopravvento su di me", ed ancora in una storia dove ha indossato un perizoma nero: "Dicono che gli specchi dei camerini mentono ma la mia parte posteriore è naturale e appare davvero così. La mia parte preferita, quella che amo di più, è però la mia intelligenza". Nelle scorse ore l'imprenditrice ha pubblicato altri scatti che la raffigurano stavolta allo stadio, intenta, tra le altre cose, a mangiare una banana. Wanda è apparsa più in forma che mai, nonostante la delicata malattia che le è stata diagnosticata qualche mese fa.