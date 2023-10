Fedez a Belve, Fagnani conferma no della Rai e attacca: "Non lo condivido"

Fedez non andrà a Belve: il rapper era atteso nel salotto televisivo di Francesca Fagnani ma, stando ad alcune indiscrezioni divulgate (prima da TvBlog, poi confermate dalla stessa giornalista via social) l'ospitata del rapper (che attualmente è ricoverato al Fatebenefratelli di Milano per delle emorragie intestinali) è stata bloccata dai vertici Rai.