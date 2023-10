Elodie in passerella alla Parigi Fashion Week: prima volta da modella

Elodie ha sorpreso ancora una volta: da cantante di successo ed icona di bellezza, l'ex talento di Amici è diventata nelle scorse ore anche una modella . Dopo aver scalato le classifiche con il suo ultimo brano, la compagna di Andrea Iannone è volata a Parigi per la Fashion Week , dove ha sfilato per la prima volta sotto la Tour Eiffel come ambasciatrice per una nota azienda francese.

Elodie alla Parigi Fashion Week: l'annuncio ed il nuovo lavoro

Prima della sfilata, la cantante ha annunciato in una Instagram story: "Sono molto felice di annunciare che sono entrata a far parte della famiglia de L'Oreal Paris, sono la nuova ambassador....sfilerò per la prima volta sotto la Tour Eiffel". Con la sfilata Walk Your Worth, si è voluto celebrare l’empowerment femminile, l’inclusione e la sorellanza, temi molto cari anche all'artista italiana icona di stile ed eleganza. L'evento si è tenuto presso il Parvis De La Tour Eiffel, dove hanno presenziato anche altre ambasciatrici del marchio, come Kendall Jenner, Camila Cabello, Elle Fanning, Eva Longoria Andie MacDowell, Helen Mirren e l'italiana Miriam Leone. Con un look total dark elegante e al contempo sensuale, la cantante è apparsa decisa, sicura e a suo agio nel nuovo ruolo di modella. Nei giorni scorsi la performer è apparsa nuda sui social, sollevando un vespaio di polemiche.