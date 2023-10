Wanda Nara e Zaira, il gioco con gli uccelli finisce male: cosa è successo

Wanda Nara e Zaira Nara hanno trascorso alcuni giorni insieme ad Istanbul , prima che lady Icardi volasse a Roma per iniziare le prove con Pasquale La Rocca in vista della sua partecipazione alla nuova edizione di Ballando con le stelle , che prenderà il via sabato 21 ottobre in prima serata su Rai 1 .

Wanda e Zaira Nara attaccate da uno stormo di uccelli

Sia Wanda che la sorella hanno condiviso sui social alcuni momenti del loro ultimo incontro in Turchia. Dopo aver fatto una visita alla splendida moschea di Santa Sofia (compleatamente coperte dalla testa ai piedi per rispetto ai dogmi musulmani), lady Icardi e Zaira si sono concesse un pranzo al Four Seven hotel di Istanbul. Ed è proprio dalla terrazza panoramica della struttura (da cui si gode una spettacolare vista) che le due sorelle hanno dato da mangiare agli uccelli portando in alto un pezzetto di cibo infilzato in una forchetta. Una pratica per far così avvicinare i gabbiani e regalare così un momento indimenticabile ai turisti. Ma qualcosa però stavolta è andato storto, perché ad avvicinarsi a Wanda e Zaira sono stati diversi volatili contemporaneamente, attaccando così le due donne, così come documentato dalle immagini pubblicate sui social. Ma siccome l'ironia a casa Nara non manca mai, sia Wanda che Zaira hanno reagito facendosi tante risate. La showgirl e la modella hanno presenziato insieme anche alla partita del Galatasaray per sostenere Mauro Icardi, mostrandosi sfrenate anche in tribuna.