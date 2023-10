Fedez, messaggio social di Chiara Ferragni. I fan: "Sputano odio, ma..."

Chiara Ferragni è tornata nelle scorse ore sui social con un breve messaggio su X (ex Twitter) per ringraziare i fan in ansia per le sorti di F edez che da alcuni giorni è ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli a causa di alcune emorragie interne, dovute da due ulcere intestinali .

Fedez e Chiara Ferragni: i messaggi di sostegno dei fan

Stando alle ultime notizie, Fedez sarebbe in fase di miglioramento ed è costantemente monitorato, anche se è ancora presto per uscire dall'ospedale. Da giorni i fan sono in attesa di avere notizie da parte dei Ferragnez, così ieri Chiara ha scritto sui social: "Vi leggo e vi sono grata". A commento delle parole dell'imprenditrice digitale si sono registrate numerose attestazioni di sostegno per la coppia, ma anche qualcuna più odiosa da parte degli haters che neanche in questi momenti riescono a tacere. A prevalere sono però i messaggi di sostegno, infatti, se c'è chi scrive "Siete più forti di tutto l'odio che vi stanno sputando addosso in quesi giorni", c'è chi sottolinea come ormai il rapper sia diventato quasi famiglia, scrivendo: "Fedez è diventato come un parente lontano di tutti noi...oggi in chiesa ho perfino pregato per lui". Ed ancora: "Fedez fa parte della nostra generazione. Se sta male lui, stiamo male noi", "Non possiamo immaginare cosa stai attraversando ma hai un esercito d'amore qui".