Fedez, la Ferragni esce dall'ospedale: ecco che cosa ha detto

Cauto ottimismo per Fedez che è ricoverato da giorni all'ospedale Fatebenefratelli di Milano in seguito a delle emorragie causate da ulcere instestinali. A confermare il miglioramento dello stato di salute del rapper, è stata nelle scorse ore anche la moglie Chiara Ferragni , intercettata dai giornalisti presenti all'entrata del presidio ospedaliero.

Fedez, aggiornamenti: le parole di Chiara Ferragni

"Sta meglio", ha risposto Chiara Ferragni alle domande insistenti dei giornalisti. Poche parole che però fanno ben sperare per la ripresa e la guarigione del cantante. A confermare le parole della Ferragni anche l'arrivo in ospedale nelle scorse ore del primogenito dei Ferragnez, Leone, che è andato a salutare il papà. Stando a quanto riferito dall'Ansa, Fedez è costantemente monitorato per il controllo dell'emocromo, ma fino ad oggi la data delle sue dimissioni era ancora incerta. Stando a quanto si apprende da LaPresse, il rapper potrebbe lasciare l'ospedale nella giornata di venerdì 6 ottobre. Nel mentre i fan del rapper condividono sui social messaggi di affetto e di sostegno per il cantante e per la sua famiglia.