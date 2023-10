Neymar e Bruna Biancardi genitori: è nata Mavie. L'annuncio social

Neymar e Bruna Biancardi: l'annuncio social

La lieta notizia ha suscitato l'immediata reazione dei tifosi del calciatore, così come quella degli amici vip, ma anche della gente comune tutti felici per l'arrivo della neonata. "La nostra Mavie è arrivata per completare le nostre vite. Benvenuta figlia! Sei già molto amata da noi… grazie per averci scelto", si legge a commento dello scatto condiviso sui social da Neymar e Bruna, dove si vede la piccola Mavie in braccio al calciatore, mentre la Biancardi sta al loro fianco con sguardo pieno d'amore. La coppia pare si sia riconciliata dopo le voci riguardanti un presunto tradimento da parte di Neymar. Il giocatore è già padre di Davi Lucca Da Silva Santos avuto appena 19enne dalla sua compagna di allora, Carolina Dantas.