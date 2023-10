Diletta Leotta, domenica sul Lago di Como con Aria, Elodie e le amiche

Diletta Leotta è tornata a far parlare di sé per una carrellata di scatti, dove la conduttrice di DAZN ha raccontato come e con chi ha trascorso la sua domenica. La presentatrice sportiva dopo aver commentato a bordo campo il match Juventus-Torino (vinto dalla squadra di Allegri per 2 a 0) ha fatto un salto sul Lago di Como , dove ha trascorso alcuni momenti di relax insieme alla figlia Aria ( avuta dal calciatore del Newcastle Loris Karius ) ed alcune amiche.

Diletta Leotta: domenica pomeriggio con le amiche

"Sunday girls", ha scritto la Leotta come commento alla gallery di immagini pubblicate sul suo account ufficiale Instagram. Come in tanti hanno notato, tra le presenti all'incontro anche Elodie, la celebre cantante e compagna di Andrea Iannone, che negli scatti si vede tenere in braccio Aria. L'artista recentemente è uscita con un nuovo clubtabe dal titolo Red Light. Nella clip promozionale del video, l'artista si è mostrata in pose sexy ed audaci che hanno infiammato i fan, ma anche suscitato delle polemiche.