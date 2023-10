Melissa Satta contro l'arbitro Sacchi: "Sospensione? Speriamo per sempre"

Melissa Satta è tornata a far notizia per alcune dichiarazioni rilasciate in merito all'infelice gesto fatto recentemente dall'arbitro Sacchi (poi sospeso) nei confronti dell'assistente nel match Lecce-Sassuolo. L'ex di Boateng (oggi felicemtne in coppia con il campione di tennis Matteo Berrettini) e tifosa del Milan ha commentato sui social: "Sospensione meritata... speriamo per sempre e non solo per poche giornate".