Chiara Ferragni da ridere: la "pipì addosso" e gli strani regali di Fedez

Con il ritorno a casa di Fedez, in casa Ferragnez è tornato anche il buon umore. Il rapper è stato ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano per più di una settimana in seguito ad un'emorragia dovuta a delle ulcere intestinali. Dopo aver fatto un appello per sostenere e promuovere la donazione di sangue (raccolto da centiania di persone), il cantante ha condiviso con i fan il simpatico e curioso regalo fatto alla moglie Chiara Ferragni.