Elettra Lamborghini iperattiva: "Non dormo, ho sempre voglia di fare cose..."

Le parole di Elettra Lamborghini

"Ultimamente sto avendo dei problemi durante il sonno. Cerco di andare a letto ma inizio a pensare a mille robe e non vedo l'ora che inizi il giorno dopo", ha svelato l'artista. Poi ha proseguito con: "Ho un po' indagato, si chiama iperattività. Mentre sono a letto scalpito perché la giornata inizi...mi sveglio ogni mattina alle sei e non vedo l'ora di fare cose....solo che la mattina alle sei non c'è tanto da fare". La moglie di Afrojack (che recentemente le ha regalato un auto da 170mila euro) ed ereditiera della celebre famiglia produttrice di macchine di lusso sta vivendo un momento lavorativo di grande successo, tra esibizioni e impegni televisivi, come quello recentemente assunto a Italia's Got Talent.