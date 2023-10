Carolina Marconi, come sta: l'esito degli esami e le lacrime sui social

Carolina Marconi, agonia finita: l'esito degli esami

Carolina Marconi ha finalmente potuto tirare un sospiro di sollievo, lasciandosi così andare ad un momento di commozione misto alla gioia nell'aver appreso che la malattia non è tornata e che ora sta bene. Nelle scorse ore la Marconi ha rotto il silenzio social dicendo: "Buongiorno a tutti, scusatemi non sono sparita ma sono state 3 settimane vissute nell’agonia più totale, un’attesa difficilissima in cui l’ansia ha preso completamente il sopravvento". Poi ha proseguito con: "Ho cercato di distrarmi mantenendomi sempre positiva, ho fatto mille cose anche perché non volevo pensare al peggio, ero terrorizzata", quindi la lieta notizia: "Ieri alle ore 20:55 circa Ale tornando dal supermercato mi guarda dritto negli occhi e dice che lo ha chiamato il prof Marazzi … dimmi allora.. anzi nn mi dire nulla.. no no.. dimmi dimmi ti prego ma a bassa voce… anzi dimmi tutto subito veloce ..mi sono chiusa le orecchie piangevo e ancora nn sapevo la risposta, mi mancava il fiato…allora? dimmi? …. (Ale) non hai nulla, stai bene, la macchiolina di 9 millimetri è un angioma benigno"...