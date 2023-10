Chiara Ferragni commossa sui social: "Hai cambiato la mia vita per sempre"

Chiara Ferragni, il ringraziamento social

L'influncer nelle scorse ore ha condiviso una Instagram story celebrativa proprio del suo inzio carriera come modella ed influncer. Era il 2009 quando infiatti prendeva il via il fashion blog della Ferragni, The Blonde Salad, che è rappresentato il trampolino di lancio della moglie di Fedez, oggi riconosciuta come uno dei personaggi di spicco del sistema moda e dei social. Nella sua storia su Instagram si legge: "Grazie a The Blonde Salad per aver cambiato la mia vita per sempre. Non potrei essere più felice per aver iniziato quest'avventura 14 anni fa". Parole intrise di rispetto e gratitudine, quindi, per il fulgido percorso fatto dall'imprenditrice digitale, così come riconoscenza anche per le persone che l'hanno supportata e la supportano nel suo lavoro. Un successo fatto non solo dalla sua persona quindi, ma dal team che da 14 anni le sta accanto. E questo Chiara sembra non averlo mai dimenticato.