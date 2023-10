Belen Rodriguez, incidente sexy in camera: Elio Lorenzoni quasi nudo

Belen Rodriguez è tornata sui social , dopo il prolungato silenzio che ha preoccupato i fan ( ha perfino rinunciato ad andare come ospite alla prima puntata di Stasera c'è Cattelan ). Come attestato dalle ultime Instagram stories pubblicate, la showgirl argentina sta trascorrendo alcuni giorni di relax in montagna. Al suo fianco c'è sempre il nuovo compagno, l'imprenditore Elio Lorenzoni .

Belen Rodriguez, incidente sexy per Elio Lorenzoni

Uno dei video pubblicati dall'ex di Stefano De Martino non è però passato inosservato. L'ex conduttrice de Le Iene intenta a scattare un selfie in camera da letto, ha involontariamente ripreso Elio appena uscito dal bagno mezzo nudo e con indosso solo un telo. Accortasi dell'inconveniente la modella ha prontamente commentato: "Ops". I due sono stati amici per tanto tempo, ma solo negli ultimi mesi il loro legame si è trasformato in amore. Anche il conduttore di Bar Stella pare abbia voltato pagina, infatti nei mesi scorsi è stato paparazzato più volte per le vie di Milano insieme alla nuova presunta compagna Martina.