Chiara Ferragni, auguri speciali via social per il compleanno di Fedez

Chiara Ferragni: gli auguri social a Fedez

A corredo di una carrellata di foto della coppia pubblicate nelle scorse ore su Instagram, Chiara Ferragni ha scritto: "Il più felice compleanno a mio marito Fedez. La prima foto è quella di noi che vedo più frequentemente, perché è quella che appare sul mio telefono ogni volta che mi chiama". Poi l'influencer ha aggiunto: "Grazie per aver creato una famiglia con me, grazie per essere sempre stato al mio fianco, nei momenti belli ed in quelli brutti". Quindi ha concluso: "Ti amo, buon compleanno". Nelle scorse ore anche Fedez ha voluto ringraziare pubblicamente i fan per i tanti messaggi di auguri ricevuti e non solo: "E sono 34 anni…grato alla mia famiglia per tutto l’amore che riesce a darmi ogni giorno".