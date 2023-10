Oriana Sabatini, la madre: "Fan***o al pressing, voglio diventare nonna"

I problemi di alimentazione di Oriana Sabatini

La Fulop ha poi proseguito lamentando una sorta di gelosia nei confronti del marito: "Chiedono consigli al padre più di ogni altra cosa, perché non danno questa possibilità alla madre. Se devono affrontare l'università, la vita, un contratto, chiedono consiglio a lui. Io le ho cresciute fino ad una certa età e poi è subentrato Ova. Vengono da me solo quando sanno che lui dirà di no". Nel corso dell'intervista si è parlato anche dei problemi alimentari di Oriana: "Le abbiamo messo a disposizione dei professionisti per aiutarla. C'è molta disinformazione al riguardo, ed è qualcosa che deve essere preso sul serio. Non sono solo le bambine e le adolescenti a soffrire di questo tipo di disturbi alimentari, ma anche gli adulti. È tutto molto difficile da esprimere a parole. L'accompagniamo con amore, con il cuore"...