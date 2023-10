Wanda Nara, l'incontro con L-Gante fa arrabbiare Icardi: il gesto social

Wanda Nara sta trascorrendo alcuni giorni in Argentina, prima dell'inizio di Ballando con le Stelle (al via il 21 ottobre in prima serata su Rai 1) dove la showgirl parteciperà come concorrente. La moglie di Mauro Icardi pare si sia nuovamente avvicinata a LGante, alimentando così nuovi gossip circa una presunta crisi matrimoniale con il calciatore del Galatasaray.