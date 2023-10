Elisabetta Canalis, le foto hot scatenano vip e haters: "Volgare, l'età passa..."

Elisabetta Canalis è tornata a far notizia per alcuni scatti condivisi sui social che hanno infiammato la fanbase dell'ex Velina di Striscia la notizia. La showgirl, reduce dalla fine del matrimonio con Brian Perri , è tornata in Italia anche per iniziare una nuova avventura televisiva, così come accennato nei giorni scorsi sui social.

Elisabetta Canalis bomba sexy su Instagram

Elisabetta Canalis è in attesa di partire con il programma "Tilt - Tieni il tempo" che dovrebbe andare in onda su Mediaset. Al timone del nuovo progetto televisivo dovrebbe esserci Enrico Papi, presenti anche Marco Mazzoli e Paolo Noise. Quando non combatte (e vince) sul ring, Elisabetta seduce con i suoi scatti social. Tra gli ultimi anche quello relativo ad uno shooting fatto per una nota azienda di calze, dove si vede la modella con indosso una tutina attillata e trasparente in pose sexy su una poltrona. Tra innumerevoli complimenti, spicca qualche commento poco benevolo e privo di fondamento. C'è chi ha scritto: "Provo pena per lei", chi ha chiosato: "Poi si lamentano che non trovano "uomini". L'età passa per tutti. Bisogna arrendersi!". O ancora: "Da donna secondo me ultimamente stai diventando eccessivamente volgare, ti preferivo prima".