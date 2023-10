Wanda Nara super sexy: le ultime foto sul web infiammano i social

Wanda Nara bomba sexy a Ballando con le Stelle 2023

Wanda Nara è tornata a Roma dopo aver passato qualche giorno in Argentina (dove ha incontrato anche LGante alimentando nuovi gossip). La showgirl si sta allenando in sala prove con il maestro Pasquale La Rocca in vista dell'inizio di Ballando con le Stelle 2023, che prenderà il via sabato 21 ottobre in prima serata su Rai 1. Lady Icardi ha già mostrato durante le prove di avere una grande attitudine per il ballo. La Nara ha partecipato lo scorso anno al dancing show condotto da Milly Carlucci in qualità di ballerina per una notte, lasciando tutti a bocca aperta. Mentre Wanda sembra aver dimenticato la delicata malattia che le è stata diagnosticata qualche mese fa, Mauro Icardi ha scelto (almeno per il momento) di non fare alcuna dedica social per la nuova avventura televisiva della moglie. Nelle scorse ore il calciatore del Galatasaray ha mostrato sui social le sue sorprendenti abilità al pianoforte.