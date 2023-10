Lady Simeone lancia una sitcom: “Do voce alla parte femminile del calcio”

Lady Simeone, voce ironica della parte femminile del calcio

In merito alla sua iniziativa, Giulia ha commentato: "Ho sempre voluto dare una voce alla parte femminile del calcio, quella che non è mai stata raccontata. L’ obiettivo della sitcom è parlare di noi, far vedere il nostro punto di vista. E di come il mondo di mio marito influenza la vita di noi mogli...". Come svelato da lady Simeone, l'idea è nata per caso, durante una Masterclass con Gabriele Muccino, durante la quale ha scritto un progetto dedicato proprio ai social. La Diez è autoprodotta, e vengono narrate situazioni del quotidiano, vissute proprio nella realtà. L'ironia e lo sketch saranno anche alla base del prossimo progetto artistico della Coppini...