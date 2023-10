Miriam Leone incinta stupisce i fan: "Ormai da mesi ho voglia di..."

Miriam Leone, sposata con Paolo Carullo e incinta al settimo mese, è tornata a far parlare di sé per alcuni post condivisi nelle scorse ore su Instagram che hanno suscitato ilarità e infiammato i social. L'attrice siciliana a commento di alcuni scatti che la ritraggono nella stanza di un noto albergo del capoluogo lombardo ha scritto: "1. Collaudo letto comodissimo! 2.La vasca 3. Bagno dei sogni 4. La vista sul cortile milanese 5. Un toast indimenticabile 6. Per me gazpacho analcolico".