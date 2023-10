Elisabetta Gregoraci in lacrime per Nathan Falco Briatore: cosa è successo

Elisabetta Gregoraci, le lacrime e la confessione social

Elisabetta e Nathan Falco (avuto dall'amore con Flavio Briatore) hanno un rapporto molto bello e intenso, motivo per cui per la Gregoraci è difficile affrontare il distacco e l'allontanamento. Nelle sue ultime stories su Instagram, la showgirl, una volta tornata a casa, si è lasciata andare alla commozione: "Stasera va così. Il trucco sciolto, la lacrimuccia che scende sul viso. Quelle giornatine intense che poi la sera crolli. I mille pensieri, i cambiamenti che possono spaventare ma la vita è bella anche per questo. Ed è giusto che io mi faccia vedere anche così. Non solo bella e felice ma anche fragile e spaesata. Vi abbraccio devo fare ancora tante cose". Emozioni che l'hanno portata anche a non riuscire a prendere sonno: "Stasera non riesco a dormire". E per riuscire nell'impresa, è ricorsa a qualche snack dolce al cioccolato.