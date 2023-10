Totti e Noemi Bocchi, nessuna crisi: lui vola da lei in Giappone

Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono concessi una fuga d'amore in Giappone. Dopo le vacanze in Costa Azzurra ed in Messico, per l'ex calciatore della Roma e la compagna si prospetta una nuova avventura in Estremo Oriente. La flower designer è apparsa da sola nelle storie pubblicate nelle scorse ore sui social, suscitando coì dei dubbi nei followers.