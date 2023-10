Emily Ratajkowski innamorata, baci a Parigi con un famoso attore

Emily Ratajkowski avrebbe un nuovo amore. Il Daily Mail ha pubblicato una serie di scatti in cui si vede la modella (separata dal marito Sebastian Bear-McClard nel 2022) a Parigi scambiarsi dei baci appassionati per strada con l’attore Stéphane Bak , tenendo un bicchiere di vino tra le mani. Tra gli altri ex amori della top model 32enne anche Eric André, DJ Orazio Rispo e Harry Styles .

Emily Ratajkowski, chi è il nuovo compagno

Bak, 27 anni, oltre ad essere una star molto popolare in Francia, è anche un aitante giovane, amico di Timothée Chalamet. Nato il 19 settembre 1996 a Le Blanc-Mesnil, Seine-Saint-Deni, Stephane ha iniziato la sua carriera a teatro come comico quando aveva solo 13 anni. Successivamente si è esibito in piccoli club intorno a Parigi e via via il successo. Nel 2012 è stato nominato il comico più giovane di Francia. Nel corso della sua carriera, l'attore francese ha recitato in una serie di film tra cui “Seuls, “Elle” e “The French Dispatch”.