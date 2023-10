Bellanova-Di Benedetto sempre più innamorati: il bacio social

Il bacio social di Bellanova e Paola Di Benedetto

Tra gli ultimi scatti condivisi dal calciatore su Instagram, si vede anche quello in cui Raoul e Paola si scambiano in dolce bacio, attestante il loro amore, che dura ormai da mesi, nonostante le critiche ricevute (soprattuto per la differenza di età). Tra un progetto lavorativo e l'altro Paola vola a Torino dal suo compagno, tanto che ormai si vocifera che tra i due sia iniziata una vera e propria convivenza. Nei giorni scorsi la coppia ha mostrato affinità anche ai fornelli, suscitando la reazione dei fan: "Pronti per MasterChef".