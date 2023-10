Tonali, il post di sostegno di Giulia Pastore: "Sempre dalla tua parte"

Giulia Pastore è tornata su Instagram dopo un lungo silenzio social. Il compagno Sandro Tonali , calciatore del Newcastle, è stato squalificato nell'ambito del caso scommesse per dieci mesi da tutte le competizioni mondiali e otto di pene alternative, a cui si aggiungono anche l’adesione a un piano terapeutico anti ludopatia e la disponibilità a 16 incontri “in presenza” organizzati dalla Federcalcio in Italia.

Giulia Pastore, il messaggio social per Tonali

"Sempre e per sempre dalla tua parte", ha scritto Giulia Pastore in una recente story condivisa sul suo account ufficiale Instagram a corredo di uno scatto in cui si vedono le mani della creatrice digitale e di Tonali stringersi forte. La modella ha quindi voluto attestare pubblicamente tutto il suo amore e sostegno per l'ex calciatore del Milan, che potrà tornare a giocare in campo nel 2024.