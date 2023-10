Alica Schmidt e i guadagni con l'atletica: "Vado avanti grazie a..."

Alica Schmidt è tornata a far parlare di sé per alcune rivelazioni inaspettate fatte sui social riguardanti i guadagni percepiti con la sua attività di atleta professionista. La velocista 24enne tedesca ha raggiunto i massimi livelli nell'ambito dell'atletica leggera, gareggiando a livello europeo e mondiale per la Germania e venendo selezionata per la staffetta 4×400 alle Olimpiadi di Tokyo 2020 .

Alica Schmidt: i guadagni da atleta e i social

In un video su TikTok, la Scmidt ha raccontato dei pochi guadagni che riesce ad ottenere nello sport professionistico (una realtà purtroppo comune a molti altri atleti) e di come riesce a mantenersi grazie ai social dove, complice la sua bellezza e sex appeal, vanta milioni di followers. "In linea di principio, devo dire che non è facile per la maggior parte degli atleti di atletica leggera tedeschi guadagnarsi da vivere con lo sport. Se siamo nella rosa della nazionale, riceviamo 700 euro da Sporthilfe", ha raccontato. L'introito che riceve attraverso il club di appartenenza è però "piccolo e non sufficiente per guadagnarsi da vivere". Anche la partecipazione ai meeting di atletica comporta per lei delle spese: "perché ci sono costi di viaggio e albergo che non sempre sono coperti". Tutti questi problemi hanno portato Alica, così come altri atleti, a trovare delle occupazioni parallele. "Sono grata di guadagnare i miei soldi con i social e di potermi risparmiare un altro lavoro part-time", ha spiegato ai suoi followers.