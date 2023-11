Morata e Alice come Dybala e Oriana: Roma, Fontana di Trevi e la dedica

Alvaro Morata e Alice Campello sono stati spettatori d'eccezione della romantica proposta di nozze fatta da Paulo Dybala a Oriana Sabatini nell'incantevole cornice di Fontana di Trevi a Roma , così come attestato anche dal video ormai virale diffuso in rete . Sia l'attaccante della Roma che quello dell'Atletico Madrid sono molto amici, e lo sono altresì anche le rispettive partner.

Alvaro Morata e la dedica social per Alice Campello

Travolto dalle emozioni vissute per Dybala e Oriana Sabatini, anche Alvaro Morata ha voluto attestare ancora una volta il suo amore per la moglie Alice Campello, dedicandole un dolce messaggio sui social. A corredo di uno scatto della coppia ripreso durante la sera della proposta di nozze del giallorosso alla cantante, le parole del calciatore spagnolo: "Con l’amore della mia vita alla fontana di Trevi in un giorno molto speciale". Parole che hanno susciato la reazione della Sabatini, che ha scritto: "Li amo".