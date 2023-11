Diletta Leotta infiamma l'Halloween party di Chiara Ferragni tra le critiche

Diletta Leotta ha presenziato al party di Chiara Ferragni per Halloween (presente tra i tanti anche la presentatrice di X Factor Francesca Michielin). La conduttrice di DAZN ha indossato per l'occasione un costume di Lara Croft , il popolare personaggio del videogame ed impersonato al cinema da Angelina Jolie . Una scelta azzeccata, così come attestato anche dai numerosi scatti condivisi sul suo account Instagram.

Diletta Leotta come Jolie in Lara Croft per Halloween

Il costume scelto dalla Leotta per festeggiare la notte delle streghe, che ne ha risaltato il fisico mozzafiato, ha suscitato un gran numero di like e commenti positivi ed infiammato per la bellezza e la reale somiglianza con il personaggio del videogioco. A commentare anche con l'emoticon a forma di fuoco anche Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis, Cristina Marino, Chiara Biasi e tanti altri. C'è stato anche qualche utente che ha ironizzato: "Qualcuno le spieghi che è Halloween, non Carnevale" ed ancora: "Vuoi mettere la Jolie che è bella di natura! Vola basso".