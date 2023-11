Chiara Ferragni dona il sangue: “Come chi ha salvato anche la vita di Fedez

Dopo i festeggiamente per Halloween , Chiara Ferragni si è resa protagonista di un gesto nobile e molto importante. Nelle scorse ore l'imprenditrice digitale ha condiviso un lungo post sui social , dove a corredo di una serie di scatti dove la si vede anche una poltrona del policlinico di Milano mentre dona il sangue ha scritto: " Da tempo volevo diventare donatrice di sangue ed oggi finalmente ho fatto la mia prima donazione ".

Chiara Ferragni diventa donatrice di sangue

La moglie di Fedez ha poi aggiunto: "Un piccolo gesto che però tanto piccolo non è: una singola donazione aiuta come minimo tre pazienti riceventi (ogni sacca viene divisa in plasma, piastrine e globuli rossi) ed il sangue donato aiuta anche la ricerca verso moltissime malattie e patologie". Ed ancora: "Donare sangue ha dei vantaggi anche verso il donatore: ad ogni donazione vengono fatti diversi screening di medicina preventiva"...