Melissa Satta, perché a Belve ha parlato di Elisabetta Canalis: i dettagli

Melissa Satta è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore riguardanti la sua recente partecipazione a Belve . La compagna di Matteo Berrettini è stata infatti ospite del salotto televisivo di Francesca Fagnani , dove ha parlato anche di Elisabetta Canalis .

Melissa Satta e le parole su Elisabetta Canalis Belve

Sia Melissa che Elisabetta sono state ex fidanzate di Bobo Vieri, ma anche ex Veline del tg satirico di Antonio Ricci Striscia la notizia. "Non ci siamo mai imitate. Ora dico una cosa cattiva, però passano un po' di anni tra me e lei. Adoro Elisabetta, siamo di anni diversi. All'inizio mi dava fastidio che mi associavano a lei. Poi ho capito che ci poteva stare, faceva anche comodo. Due generazioni diverse. Si creò una finta rivalità", aveva confessato la showgirl ai microfoni di Belve. A distanza di una settimana dall'intervista l'ex di Boateng ha deciso di affidare il suo sfogo ad Instagram, dove a corredo di uno scatto raffigurante la sua ospitata nella trasmissione della Fagnani, si legge: "Grazie per tutti i commenti positivi, sono andata a Belve consapevole che sarebbe stata un'intervista un po' frizzante. ho cercato di stare al gioco e rispondere a tono, ma sempre con il sorriso"...