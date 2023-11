Vi ricordate Ruud Gullit? Denunciato dai figli a Vibo Valentia

Ruud Gullit è nei guai . L’ex calciatore del Milan è stato denunciato dai figli per il mancato versamento del loro mantenimento, in seguito al divorzio dalla moglie. La denuncia è stata presentata alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia città dove risiedono i due ragazzi.

Ruud Gullit denunciato dai figli: il motivo

I due figli di Ruud Gullit, Quincy Georges Dil e Cheyenne Dil, hanno affermato che l’ex campione olandese non avrebbe versato gli alimenti dal 2017, accumulando un debito di circa 500mila euro. I due ragazzi sono nati dall'amore dell'ex giocatore con la modella Cristina Pensa. Unione che è durata qualche anno, prima della separazione legale con i due bambini che furono affidati alla madre. Il Tribunale di Milano aveva modificato parzialmente le decisioni dei giudici inglesi e aveva stabilito che la quota di mantenimento per Quincy e Cheyenne fosse di 7.200 euro al mese. Dopo aver regolarizzato i pagamenti precedenti, il genitore non avrebbe più versato alcunché da ben 6 anni. "Fosse stato un padre presente non avrei mai creato una situazione del genere, ma voglio giustizia“, ha afermato Quincy George. Quindi ha aggiunto: “Non risponde ai messaggi di auguri per le festività. Non voglio fare il mantenuto, è ovvio che quei soldi possono aiutarci ma è soprattutto una rivalsa morale"...