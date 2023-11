Vladimir Luxuria, le foto col nuovo fidanzato e il legame con Ilary Blasi

Luxuria innamorata: galeotta una cena a casa di Ilary Blasi

Stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale di gossip Novella 2000, a far da cupido alla coppia sono stati Ilary Blasi ed il nuovo compagno Bastian Muller: pare infatti che Zanvit Stecher sia un amico dell'imprenditore tedesco, ma la conoscenza tra Luxuria ed il nuovo compagno risalirebbe addirittura a più di un anno fa. L'incontro tra i due piccioncini sarebbe avvenuto proprio durante una cena organizzata a casa di Ilary Blasi. Danilo Zanvit Stecher ha 37 anni, 21 in meno di Vladimir Luxuria, è nato a Bolzano ed è membro dell’Arcigay. Di lui Vladimir ha deciso di parlare per la prima volta in una recente intervista a Verissimo:"Devo dire una cosa a mia madre. Ho un amico speciale! Ovviamente lui lo sa, abbiamo concordato con lui di dirlo. Va avanti da un po' di tempo, è più giovane di me", ha rivelato l'ex opinionista dell'"Isola dei Famosi".