Satta graffia: "Berrettini? Non sono per tutti. A Paola Ferrari dico..."

Melissa Satta è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate durante una recente intervista al settimanale F, dove ha ha parlato del momento lavorativo molto bello che sta attraversando (tra le altre ha condotto la cerimonia di apertura della Ryder Cup di golf a Roma) e dell'amore con il campione di tennis Matteo Berrettini .

Melissa Satta e l'amore con Matteo Berrettini

Parlando dell'incontro con il tennista, la Satta ha detto: "E dire che quando ho conosciuto Matteo, in vacanza, sembrava un flirt. Credo che nessuno dei due se lo aspettasse. È stato un fulmine a ciel sereno. Ma forse, quando le cose nascono così, funzionano meglio". Poi ha proseguito: "Matteo geloso? No, forse perché non ne do motivo. Nella vita di tutti i giorni vesto sportivo. Certo, se esco con il mio fidanzato metto i tacchi, un pantalone più femminile, una camicia over un po' sbottonata, con sotto il reggiseno di pizzo. Ma non mi strizzo"...