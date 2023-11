Taylor Mega laureata in Psicologia: "Finalmente Dottoressa"

Taylor Mega è tornata a far parlare di sé per l'improtante traguardo raggiunto. L'influencer ha condiviso recentemente sui social un post dove annunciava ai suoi fan di essersi laureata . A commento di uno scatto dove la si vede sfoggiare la classica corona d'alloro ed un elegante completo grigio, ha scritto: " Finalmente laureata! Dottoressa Taylor ".

Taylor Mega e la laurea in Psicologia

Sono stati in tanti a complimentarsi sui social con l'opinionista tv, tra i tanti anche alcuni voti noti, come la conduttrice di Mattino Cinque Federica Panicucci, che spesso ha avuto come ospite la giovane nel suo salotto televisivo. Taylor Mega, il cui vero nome è Elisa Todisco, si è laureata in Psicologia presso l'Universtià di Milano. Alla discussione della tesi la trentenne ha voluto al suo fianco oltre alla famiglia anche gli amici più cari. Il gruppo poi si è trasferito per i festeggiamenti a Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa Milano.