Wanda Nara, l'attacco a China Suarez nascosto nel video di Bad Bitch

L'uscita di Bad Bitch , primo brano musicale di Wanda Nara , se da un lato ha entusiasmato in tanti dall'altro ha dato il via a nuovi pungenti confronti tra la moglie di Mauro Icardi e l'attrice China Suarez , che pare abbia avuto in passato un flirt con il giocatore argentino oggi in forza al Galatasaray .

Wanda Nara, Bad Bitch e la frecciata a China Suarez

In 'Socios del Espectáculo' è stato paragonato il videoclip di Bad Bitch ad una pubblicità promozionale di un profumo, che nasconderebbe un messaggio diretto all'indirizzo dell'ex amica della Nara, China Suarez. Nancy Duré ha commentato le immagini dicendo: "C'è un altro dettaglio e cioè che dicono che la China aveva pubblicizzato un profumo di cui tutti sappiamo essere il volto. E beh, quello stesso profumo appare nel video". Il profumo in questione si chiama "Good Girl" e l'inserimento di questo elemento nel video è stato interpretato da alcuni proprio come una frecciata all'attrice. Ma non è tutto, poiché è stato notato anche un altro dettaglio: Wanda Nara (attualmente impegnata anche come concorrente a Ballando con le Stelle) ha scelto per la sua canzone il titolo "Bad Bitch", una combinazione di parole che sembra essere in contrasto con il nome del profumo della Suarez "Good Girl". Ed ora in tanti si domandano se questo sia stato un modo per lanciare un messaggio subliminale a China.