Elisabetta Gregoraci selvaggia in Vietnam: l'incontro col cobra e non solo

Elisabetta Gregoraci con Giulio Fratini in Vietnam

L'ex moglie di Flavio Briatore ha condiviso con i suoi numerosi followers le esperienze che tra vivendo in Asia, molto lontane dal lusso e dalla esclusività a cui è abituata. Per il suo nuovo viaggio, la showgirl ha deciso un percorso alternativo rispetto a quelli tradizionali. Elisabetta ha condiviso foto insieme ad alcune donne intente nella lavorazione di alcuni manufatti, indossato gli abiti tipici locali e navigato con una tipica imbarcazione autoctona il fiume Mekong. Dopo essersi imbattuta anche nei sapori della cucina locale, tra cui anche una grappa al cobra, il commento della conduttrice di Battiti Live è stato: "Serendipity", che significa l'occasione di fare scoperte per puro caso.