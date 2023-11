Locatelli capitano e Rugani gol al Cagliari: Juve, "ringrazia" lady Pazzini

La Juventus ha vinto 2-1 contro il Cagliari nell'ultima partita di campionato prima della sosta nazionali. Una partita speciale quella disputata all’Allianz Stadium sia per Manuel Locatelli , che ha indossato la fascia di capitano, che per Daniele Rugani (per il quale sarebbe in arrivo anche un prolungamento di contratto ), che ha segnato il secondo gol per la squadra di Allegri .

Juventus-Cagliari: Silvia Slitti porta fortuna a Locatelli e Rugani

Tra i tanti che hanno esultato e commentato per la vittoria dei bianconeri c'è stata anche Silvia Slitti, che sui social ha scritto: "Comunque pensavo ad una cosa... Io vengo a Torino ad allestire il Natale e... Locatelli gioca da Capitano, Rugani fa gol. Direi che tutto sommato la Slitti porta bene, no?". Organizzatrice di eventi e matrimoni, lady Pazzini è molto richiesta tra i calciatori e le wags per quel tocco di classe ed eslusività che assicura nei suoi lavori e progetti. Sia Rugani che Locatelli, insieme alle rispettive compagne Michela Persico e Thessa Lacovich, hanno affidato alla wag il compito di allestire le loro abitazioni in vista delle festività natalizie. In passato la Slitti è stata anche al centro di un botta e risposta mediatico con Ambra Angiolini a causa della decisione dell'attrice di non voler lasciare la casa dove abitava con Allegri (dopo la fine della loro relazione), di proprietà dei Pazzini.