Paola Di Benedetto e Bellanova: "La mia prima volta"

Bellanova e Di Benedetto felici a Londra

Dopo una cena alla Locanda Locatelli, la coppia questa mattina ha condiviso una Instagram story dove si vedono la showgirl ed il calciatore davanti ad un luogo cult per tanti amanti del cinema e non solo. Paola e Raoul sono andati agli Harry Potter Warner Bros Studio. Un luogo iconico per gli amanti delle storie del piccolo maghetto e paladino della giustizia, che con le sue avventura ha fatto sognare milioni di lettori e telespettatori in tutto il mondo. La storia tra conduttrice radiofonica e Bellanova sembra stia quindi andando a gonfie vele, tanto che per i due si sta perfino parlando di prove di convivenza.