Diletta Leotta, dopo Siviglia la fuga d'amore con Karius e Aria a Dubai

Diletta Leotta e Loris Karius si stanno godendo alcuni giorni di vacanza a Dubai , all'insegna del sole, del mare e soprattutto della famiglia. La conduttrice di DAZN, reduce dal viaggio in Spagna per commentare il match Siviglia-Betis (occasione che le ha dato la possibilità anche di incantare gli spagnoli e non solo) ha condiviso un dolce scatto sui social, dove la si vede al mare insieme al calciatore del Newcastle e la piccola Aria, avuta lo scorso agosto.

Diletta Leotta e Karius a Dubai

Nonostante l'amore tra Diletta Leotta e Karius vada a gonfie vele, la coppia non vive ancora insieme. A causa delle rispettive vite lavorative, i due sono costretti a vivere lontani, anche se appena possono corrono l'uno dall'altro, così come attestato anche dall'ultimo scatto della presentatrice. E quando non c'è Karius al suo fianco, Diletta si dedica alle sue amiche, così come documentato anche da alcuni recenti scatti condivisi su Instagram, dove si vede la Leotta insieme a Elodie, Chiara Ferragni ed anche la moglie di Alvaro Morata, Alice Campello.