Elettra Lamborghini: "Ci sono giorni in cui mi scoppia il sedere"

Elettra Lamborghini: la disavventura a Miami

Sempre molto attenta al fisico, l'erede delle celebre casa automobilistica di lusso dedica molto tempo al fitness. Ma a volte forse eccede, tanto che a commento di uno scatto che ritrae il suo scuoltoreo lato B, la cantante ha scritto sui social: "Comunque mi sto allenando un sacco, ci sono giorni in cui mi scoppia il sedere e le gambe dal male, ma direi che i risultati si vedono". Come raccontato nelle sue storie, la Lamborghini per cercare di sentirsi meglio è uscita con i pattini a fare una passeggiata per Miami insieme al marito Afrojack. Il risultato però non è stato dei migliori, così come raccontato dall'artista: "Sono cadute due volte a velocità assurde perché le ruote dei miei pattini sono finite, ma sto benissimo, sono invincibile". Parole scritte a commento di un'immagine in cui la si vede con delle escoriazioni su gambe e ginocchi.