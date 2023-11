Brad Pitt fidanzato: è l'ex moglie di un "Vampiro" e ha 27 anni in meno

Brad Pitt fidanzato? Il gossip

Secondo l'insider di People "Ines rende molto felice" Brad Pitt. La coppia è stata avvistata mentre partecipava ad un evento a Los Angeles. "Godono della reciproca compagnia e si sono divertiti moltissimo al gala insieme", hanno raccontato. Sebbene non abbiano fatto scatti di coppia, i due sono apparsi molto affiatati e felice durante la serata. Per Brad questa rappresenterebba la prima vera storia importante dopo il divorzio da Angelina Jolie. La rottura tra le due stelle del cinema americano è avvenuta sette anni, dando il via ad una faida legale per la custodia dei sei figli cresciuti insieme...