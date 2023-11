Belen alle Maldive: il desiderio di un figlio e la sfilata per Elio

Prosegue la vacanza di Belen Rodriguez alla Maldive. La showgirl argentina si sta godendo alcuni giorni di relax insieme al compagno Elio Lorenzoni che, stando ad un'immagine condivisa dalla showgirl su Instagram, le ha regalato una anello da favola, di quelli da proposta di nozze. Immagini che hanno destato però qualche perplessità in tanti, che hanno sottolineato come anche stavolta la modella avrebbe ricreato gli stessi schemi amorosi , ripercorrendo sempre le stesse tappe, anche il viaggio alle Maldive (dove sarebbe già stata anche con De Martino, Spinalbese e Iannone).

Belen Rodriguez, la sfilata per Elio e le risposte agli haters

Nelle scorse ore l'ex di Stefano De Martino (tornato in tv con la nuova edizione di Bar Stella), ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram dove la si vede sfilare con indosso un abito bianco vedo-non vedo. La showgirl con passo felpato si è poi avvicinata al tavolo dove era seduto Elio, lanciando uno sguardo ammiccante. Il gesto, neanche a dirlo, ha suscitato i commenti dei fan, che hanno sottolineato la bellezza della modella. A chi ha scritto "Sei meravigliosa. Sei così bella da fare invidia", c'è chi ha chiosato rispondendo a tanti detrattori: "Ma quanta gente invidiosa. Fate troppo ridere". Parole che hanno suscitato l'immediata replica della showgirl: "Non sai quanto fanno ridere a me". A chi ha domandato se Belen cammina così anche a casa, l'ex di Iannone ha replicato: "Anche quando vado a fare pipì". E ancora: «Quando sono felice mi diverto, quando sono giù un po' meno. Diciamo che so godermi i momenti belli e affronto a testa alta quelli di me**a".