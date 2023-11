Sinner e Laura Margesin: c'è un altro amore oltre quello dei tifosi?

A riscaldare il cuore di Jannik Sinner , impegnato in questi giorni alle Nitto Atp Finals di Torino (dove sta vincendo un match dietro l'altro), ci sarebbe non solo il supporto e l'amore dei numerosi tifosi , ma anche quello di una ragazza speciale. Si tratterebbe di Laura Margesin , con cui il tennista azzurro è stato recentemente paparazzato dai fotografi del settimanale Oggi.

Jannik Sinner e Laura Margesin: è scoppiato l'amore?

Coetanea e conterranea del campione di tennis, Laura è una modella e indossatrice molto apprezzata, diplomata alla Business School di Merano. Una coppia, la loro, che sarebbe nata qualche tempo fa, ma che sarebbe uscita (quasi) allo scoperto solo da poco tempo. Non una novità dato che è ormai tutti sono a conoscenza della proverbiale riservatezza del tennista che preferisce restare concentrato sullo sport. Finora l'unica apparizione pubblica di Laura c'è stata a Roma, in occasione degli Internazionali di Tennis al Foro Italico, quando la modella è stata pizzicata sugli spalti a fare il tifo per Jannik. Prima della relazione con la Margesin, Sinner è stato legato a Maria Braccini.