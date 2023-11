Carolina Stramare svela alcuni dettagli inediti su Pellegri: "8 anni fa..."

Carolina Stramare e Pellegri "Mi aveva scritto 8 anni fa ma io.."

Durante un viaggio in macchina, la modella ed ex partecipante di Pechino Express, ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi follower. Tra le curiosità dei fan anche alcune legate alla coppia appunto: "Come vi siete conosciuti tu e Pietro e chi ha fatto il primo passo?". La Stramare ha così approfittato per raccontare alcuni dettagli inediti sul loro fidanzamento. "Mi scrisse la prima volta 8 anni fa , e io non gli ho mai risposto "- ha rivelato Carolina che poi sorridendo ha aggiunto: "Non ha mai smesso di scrivermi , tanto’ è vero che si arrabbiava perché non rispondevo e quindi mi diceva che facevo la preziosa". Ma Pellegri non si è arreso e ha trovato il modo per conquistarla: "Poi a maggio è venuto a Milano con la scusa della cena di squadra , in realtà era venuto a Milano x vedermi. Io mi sono un pochettino ricreduta e poi ha iniziato a corteggiarmi invitandomi svariate volte a cena". Non è stato così facile per l'attaccante del Torino fare breccia nel cuore della Stramare che ha ammesso: "Insomma, è stata lunga e sudata questa conoscenza".

