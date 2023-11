Rugani, le rivelazioni di Michela Persico sui social: Daniele e il lavoro

Michela Persico: le confessioni social di lady Rugani

A chi le ha chiesto se fosse contenta del suo successo o di quello di Rugani con la Juve, la presentatrice ha detto: "Contenta per entrambi! Ognuno ha la propria carriera e sentirsi soddisfatti professionalmente migliora anche l’umore e il clima fuori dal lavoro, quindi per la famiglia direi che è importante importante che si sentano realizzati entrambi, Mamma e Papà, per lo star bene comune". Michela tornerà al cinema? La sua risposta non ha lasciato dubbi al riguardo: "Sì e non solo! Finalmente presto si ritorna a condurre! Non vedo l’ora di dirvelo ma per scaramanzia fino a che non sono in onda evitiamo (vi dico solo questo, non calcio). Quello per ora rimane un ricordo". E indirizzandosi agli haters ha commentato: "Finché ci saranno vorrà dire che sta andando tutto bene. E' quando non ci saranno più che dovrò iniziare a preoccuparmi. L’indifferenza è segnale di poco interesse".