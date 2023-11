Locatelli "sfila" a Parigi tra infortunio e Juve-Inter, arriva lo sfottò

Manuel Locatelli e Thessa Lacovich stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Francia. Il calciatore della Juventus e la compagna hanno scelto come meta la Ville Lumière, ovvero la romantica Parigi. Ad attestare la dolce fuga d'amore anche alcuni scatti condivisi dai due sui rispettivi account social. Il centrocampista è stato costretto lunedì a rinunciare alla Nazionale a causa della frattura della decima costola della gabbia toracica.

Manuel Locatelli e Thessa Lacovich: tour romantico a Parigi

Thessa e Manuel Locatelli innamorati a Parigi. Le immagini condivise su Instagram hanno mostrato la coppia in vari momenti della giornata, tra locali e tour turistici. Non poteva certo mancare anche alcune foto dal luogo simbolo della città, ovvero dalla Tour Eiffel illuminata con milioni di lucine luccicanti. Ed è proprio su questi romantici scatti che la Lacovich ha commentato: "Paris with love". Un giro turistico durante il quale Locatelli non tralascia mai la sua eleganza, indossando abiti sartoriali e molto chic poco adatti forse ad semplice turista, tanto da essere oggetto dello scherno della compagna che in una Instagram stories ha scritto: "Comunque Manu non ha capito la versione turista...Notare il suo abbigliamento comodo".